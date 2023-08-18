İzmir’de Suriyeliler onlarca çadır kent kurdu. Binlerce Suriyeli Torbalı ovasını ele geçirdi

İzmir’in dağların çiçekler açıyordu şimdi Suriyelilerin çadırı açıldı. İzmir Torbalı ovalarında Suriyelilerin onlarca çadır kent kurduğu ortaya çıkarken tarım işçileri ise her gün isyan ediyor.

İzmir’de Suriyeliler onlarca çadır kent kurdu. Binlerce Suriyeli Torbalı ovasını ele geçirdi

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası, Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi.

Artık ülkesine dönmek istemeyen ve çoğunlukla kaçak olarak çalışan sığınmacılar ve kaçaklar Türkiye’nin dört bir yanına dağıldı.

Turistik bölge olan, tatil cenneti İzmir’den gelen görüntüler ise şoke ediyor. Binlerce Suriyelinin Torbalı ovalarında onlara çadırkent kurduğu görüntülendi.

Bölgedeki tarım işçileri ise durumdan her gün şikayet ediyor. Konuyu gündem getiren Zafer Partisi İzmir il Başkanı Seçkin Boynuzağa, durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Boynuzağa devletin konuya hemen müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

güç aldıkları siyasilerin geçmiş söylemleri sayesinde Türk halkını tehdit etmeye devam ediyor.

Seçkin Boyunağa, İzmir Torbalı'da gördüklerini şöyle aktardı:

Tarım işçilerimizin şikayetleri üzerine gittiğimiz Torbalı ilçemizde gördüklerimiz inanılır gibi değil. Onlarca çadır kent kurmuş olan binlerce Suriyeli Torbalı ovalarını ele geçirmiş.

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