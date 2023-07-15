Suriyeli sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti

Türkiye'de 515 haşimi aşireti sonrası ortaya çıkan Arap ırkçısı 505 Elbu şaban aşireti mensuplarının çektiği videolar gündem olmaya devam ediyor. son olarak 505 aşiretine mensup bir sığınmacı jandarma rozeti ve telsizle video çekti.

ODA TV'nin haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan videodaki ayrıntılar dikkat çekti. Elbu Şaban Aşireti'ne dahil Suriyelinin paylaştığı videoda masada jandarma rozeti ve telsiz olmasına dikkat çeken kullanıcılar o paylaşıma yorum yağdırdı.

Videoyu çeken kişinin daha öncede jandarma rozeti ve telsizle jandarma gibi videolar çekip paylaştığı iddia edildi. video sosyal medyada büyük tepki çekti.

JANDARMA SIĞINMACILARDA MODA

Son zamanlarda sığınmacılardaki jandarma akımı devam ediyor. videoda jandarma rozeti ve telsizle video paylaşan sığınmacıya benzer diğer sığınmacılardan da geçmişte birkaç video gelmişti. En son bir sığınmacı jandarma gömleği giyip “yiyorsa beni içeri alın” diyerek video çekmişti.