Suriyeli tarikattan "göze parmak sokmalı" ayin. Yer Gaziantep

Gaziantep’te bir Arap tarikatının ‘göze parmak sokmalı’ ayin yaptığı ortaya çıktı. Tarikatın ayin yaptığı yerin ise belediyeye ait olduğu öğrenildi.

Suriyeli tarikattan "göze parmak sokmalı" ayin. Yer Gaziantep

Son dönemlerde yoğun Suriyeli nüfusu ile gündem olan Gaziantep Şahinbey bu defa da Arap tarikatlar ile gündemde.

Tarikatların Gaziantep Şahinbey Belediyesi Hz. Ali Sosyal Tesisi'nde yaptığı ayin görüntüleri ise tartışma yarattı.

Zikir çekildiği ve ayinlerde bir kişinin ellerini ısıtıp kendi gözünü parmakladığı görüldü.

"TAZİYE" DEDİLER AYİN YAPTILAR

Oda TV’de yer alan habere göre, söz konusu Suriyeli tarikat, geçen yıl Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nden "Taziyemiz var" diyerek yer talebinde bulundu. Taziye merasimi için Hz. Ali Kültür Merkezi'ni tahsis eden Şahinbey Belediyesi, Suriyelilerin burayı tarikat ve ayin amaçlı kullandığını görünce gereken önlemi alarak kullanım iznini iptal etti.

Belediye derhal gerekli tahkikatı başlatarak olaya müdahil oldu, Suriyeli tarikatın verilen izni suiistimal etmesine fırsat tanımadı.

Gaziantep'te 280 taziye evi olduğu ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret Dünya
Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret
İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi" Güncel
İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi"
Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza Yaşam
Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza
Karayolları aracına otomobil çarptı Yaşam
Karayolları aracına otomobil çarptı
Mahkeme kararıyla uçuş sayısı düşürüldü. Nedeni gürültü ve karbon kirliliği Dünya
Mahkeme kararıyla uçuş sayısı düşürüldü. Nedeni gürültü ve karbon kirliliği
Halk otobüsü dere kenarına devrildi Yaşam
Halk otobüsü dere kenarına devrildi
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı