"Suriyeliler gidecek mi?" sorusuna vatandaş: "Bizim gitme ihtimalimiz daha yüksek görünüyor"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Suriyeliler gidecek mi?" sorusuna vatandaş: "Bizim gitme ihtimalimiz daha yüksek görünüyor"

Bir vatandaş sokak röportajında kendisine sorulan "Suriyeliler gidecek mi?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu:"Bizim gitme ihtimalimiz daha yüksek görünüyor"

Son zamanlarda dünya genelinde artan sığınmacı sorunu ülkemizde yıllardır devam etmekte. Ülkemize gelen ve yerleşen sığınmacılar birçok alan sorunlara sebep oluyor. Vatandaşlar da bu konularda şikayetlerini dile getirmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Bir Türk vatandaşı kendisine sorulan "Suriyeliler gidecek mi?" sorusuna verdiği cevaplar birçok vatandaşın duygularına tercüman oldu.

"Yani bizim gitme ihtimalimiz daha yüksek gibi şu an maalesef. Onlar yüzünden geçim sıkıntısı yaşıyoruz, kira artışı her şey yani, her şeyi etkiledi. Ekonomiyi her şeyi etkiledi. Gitmelerini istiyoruz. Ama muhtemelen dediğim gibi biz gideceğiz."

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