Yumurta büyüklüğündeki dolu vatandaşın kafasını yardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Yumurta büyüklüğündeki dolu vatandaşın kafasını yardı

Kayseri'de akşam saatlerinde bastıran dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bir vatandaşın kafasını yararak hastanelik etti.

Kayseri'de akşama doğru bastıran sağanak ve dolu kentte yaşamı kabusa çevirdi.

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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bir kişinin kafasına isabet etti. Kocasinan ilçesinde otomobilini doludan korumak amacı ile dışarı çıkan Özcan Oğuz, kafasına isabet eden dolu tanesiyle nedeni ile yaralandı.

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Yağan yumurta büyüklüğünde dolu nedeni ile aracını korumak için dışarıya çaktığını anlatan Özcan Oğuz, aracına halı sardığı sırada dolu nedeni ile aracının camının kırıldığını kendisinin de kafasının yarıldığını söyledi.

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Diğer yandan dolu yüzünden arabaları zarar gören vatandaşlar, sanayinin yolunu tuttu. Yeni sanayideki dükkanların önünde zarar gören araçlar nedeni ile sıra oluştu.

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