Suriyelilerden sonra Afrikalılar bastı, Türkler azınlıkta kaldı

AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giren yabancı uyrukluların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Ne sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak giren Afganistan, Pakistan, Suriye, Afrika uyrukluların görüntülerinin, ne de Türklerin ülkenin her bölgesinde birer birer azınlığa düşmesinin sonu gelmiyor.

Son olarak İstanbul Büyükçekmece’den gelen görüntüler demografik işgale karşı olan seslerin daha da yüksek çıkmasına neden oldu. Kumburgaz sahilinde kaydedilen görüntüler, Türk vatandaşlarının yaşam alanlarının adım adım nasıl gasp edildiğini gözler önüne serdi