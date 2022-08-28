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Suriyelilerden sonra Afrikalılar bastı, Türkler azınlıkta kaldı

Türkiye’de Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı derken yabancı krizi zirveye tırmandı. Son olarak İstanbul Büyükçekmece’den gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 22:15
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 22:18
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Suriyelilerden sonra Afrikalılar bastı, Türkler azınlıkta kaldı

Suriyelilerden sonra Afrikalılar bastı, Türkler azınlıkta kaldı
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AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giren yabancı uyrukluların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Ne sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak giren Afganistan, Pakistan, Suriye, Afrika uyrukluların görüntülerinin, ne de Türklerin ülkenin her bölgesinde birer birer azınlığa düşmesinin sonu gelmiyor.

Son olarak İstanbul Büyükçekmece’den gelen görüntüler demografik işgale karşı olan seslerin daha da yüksek çıkmasına neden oldu. Kumburgaz sahilinde kaydedilen görüntüler, Türk vatandaşlarının yaşam alanlarının adım adım nasıl gasp edildiğini gözler önüne serdi

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