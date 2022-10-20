20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bu ilan başka ülkede değil İstanbul'un sosyete semtinde asıldı

Bu ilan başka ülkede değil İstanbul'un sosyete semtinde asıldı

İstanbul'un sosyete semti olarak bilinen Nişantaşı'nda mağazaları gezen vatandaşlar karşılaştıkları bir eleman ilanıyla büyük şok yaşadı. Mağazanın vitrininde yer alan "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 07:32
Takip Et

Kendi ülkemizde yabancı olduk. Bu ilan başka ülkede değil İstanbul'un sosyete semtinde asıldı

Bu ilan başka ülkede değil İstanbul'un sosyete semtinde asıldı
+
Aa
-

Kanal D'de yer alan habere göre, İstanbul'un filmlere konu olan ve sosyete semti olarak nam salan Nişantaşı'nda bir mağazanın vitrininde yer alan eleman aranıyor ilanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı. 

İlanın bu kadar büyük bir şaşkınlık yaratmasının sebebi ise Türkiye'de Türkçe bilen eleman aranıyor olması. İlanı gören vatandaşlar ve çevre esnafı şaşkınlığını gizleyemezken bazı vatandaşlar "Vay başıma gelen" yorumlarını yaptı. İşte çok konuşulan o ilanla ilgili tüm detaylar...

"TÜRKÇE BİLEN ELEMAN"

İstanbul'daki tekstilin kalbi olarak nitelendirilen Nişantaşı, Osmanbey'deki bir mağazanın vitrininde bulunan "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı gündem oldu.

Çevredeki çoğu tekstil mağazasının operatör, dikişçi ya da manken aradığı ilanların arasında Türkiye'de Türkçe bilen eleman aranıyor olması adeta herkesin ağzını açık bıraktı.

Mağazadaki ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Ancak firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan mağaza, yüzde 20'lik Türk müşterileri için Türkiye'de Türkçe bilen satış elemanı arıyor.

"VAY BAŞIMA GELEN"

İlanı gören vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığı farklı dikkat çeken cümlelerle ifade etti. İlanla karşılaşan bir kişi "Şaşırdım yani, Türkçe... Vay başıma gelen" yorumları yaptı. Bir vatandaş ise ilanla ilgili "Gören herkes şaşırıyor, bizler de çok şaşırdık" dedi. "İstanbul'un göbeği burası, Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum kendimi şu anda." ifadeleri de kullanıldı.

 "ESKİDEN ARAPÇA BİLEN ARANIYORDU"

İlana farklı tepkiler gelirken bir kişi "Eskiden Arapça bilen personel aranıyor diye görüyorduk, şu an tamamen Türkçe bilen eleman aranıyor. Şaşkınız açıkçası. Yakında Türkçe tabela da kalmayacak gibime geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mikrofon uzatılan bir başka kişi ise "Bu ilanı ilk gördüğümde ben de çok şaşırdım. İnsanın garibine gidiyor, kendi ülkesinde böyle bir ilanla karşılaşmak." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yurttas
20.10.2022 08:37
Türk milletinin kaderini ,fitratini AKP yazıyor.Bir milletin şu anda %30 u uyumaya devam ediyor...%70 i ise nasıl fitratimizi kaderimizi değiştiririm derdinde.Şu anda güç azınlık elinde çok aci  
 
mmt
20.10.2022 08:25
koyunlara duyurulur.  
 
Abbas
20.10.2022 08:14
İyi iyi daha beteri olsun belki o zaman akıllanırız diyecem, ama Türk işsizliğini azaltıyor daha ne istiyorsunuz be anam ????  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
2
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿İstanbul'dan Yunanistan'da tatil yaptığı adaya eşinin canı istedi diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflas etti
3
﻿İstanbul'dan Yunanistan'da tatil yaptığı adaya eşinin canı istedi diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflas etti
﻿İstanbul'dan Yunanistan'da tatil yaptığı adaya eşinin canı istedi diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflas etti
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
4
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿Genç kadın yatak odası sırlarını ifşa etti. Kocasıyla arasında 25 yaş fark var 
5
﻿Genç kadın yatak odası sırlarını ifşa etti. Kocasıyla arasında 25 yaş fark var 
﻿Genç kadın yatak odası sırlarını ifşa etti. Kocasıyla arasında 25 yaş fark var 
﻿Kerem Ökten gece yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. La nina kışının yaşanacağını söyledi. ''Herkes dikkatli olsun'' diyerek uyardı
6
﻿Kerem Ökten gece yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. La nina kışının yaşanacağını söyledi. ''Herkes dikkatli olsun'' diyerek uyardı
﻿Kerem Ökten gece yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. La nina kışının yaşanacağını söyledi. ''Herkes dikkatli olsun'' diyerek uyardı
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
7
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿İzmir İzfaş 47 işçi alacak
﻿İzmir İzfaş 47 işçi alacak
﻿İzmir İzfaş 47 işçi alacak
﻿Kırıkkale Yahşihan Belediyesi büro personeli alacak
﻿Kırıkkale Yahşihan Belediyesi büro personeli alacak
﻿Kırıkkale Yahşihan Belediyesi büro personeli alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.