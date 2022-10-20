Bu ilan başka ülkede değil İstanbul'un sosyete semtinde asıldı

Kanal D'de yer alan habere göre, İstanbul'un filmlere konu olan ve sosyete semti olarak nam salan Nişantaşı'nda bir mağazanın vitrininde yer alan eleman aranıyor ilanı görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

İlanın bu kadar büyük bir şaşkınlık yaratmasının sebebi ise Türkiye'de Türkçe bilen eleman aranıyor olması. İlanı gören vatandaşlar ve çevre esnafı şaşkınlığını gizleyemezken bazı vatandaşlar "Vay başıma gelen" yorumlarını yaptı. İşte çok konuşulan o ilanla ilgili tüm detaylar...

"TÜRKÇE BİLEN ELEMAN"

İstanbul'daki tekstilin kalbi olarak nitelendirilen Nişantaşı, Osmanbey'deki bir mağazanın vitrininde bulunan "Türkçe bilen eleman aranıyor" ilanı gündem oldu.

Çevredeki çoğu tekstil mağazasının operatör, dikişçi ya da manken aradığı ilanların arasında Türkiye'de Türkçe bilen eleman aranıyor olması adeta herkesin ağzını açık bıraktı.

Mağazadaki ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Ancak firma ortaklarının İranlı ve Arap, çalışanların ise Suriyeli olduğu belirtiliyor. Aktarılan bilgilere göre müşterilerinin yüzde 80'i yabancı olan mağaza, yüzde 20'lik Türk müşterileri için Türkiye'de Türkçe bilen satış elemanı arıyor.

"VAY BAŞIMA GELEN"

İlanı gören vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığı farklı dikkat çeken cümlelerle ifade etti. İlanla karşılaşan bir kişi "Şaşırdım yani, Türkçe... Vay başıma gelen" yorumları yaptı. Bir vatandaş ise ilanla ilgili "Gören herkes şaşırıyor, bizler de çok şaşırdık" dedi. "İstanbul'un göbeği burası, Türkiye'de yabancı gibi hissediyorum kendimi şu anda." ifadeleri de kullanıldı.

"ESKİDEN ARAPÇA BİLEN ARANIYORDU"

İlana farklı tepkiler gelirken bir kişi "Eskiden Arapça bilen personel aranıyor diye görüyorduk, şu an tamamen Türkçe bilen eleman aranıyor. Şaşkınız açıkçası. Yakında Türkçe tabela da kalmayacak gibime geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mikrofon uzatılan bir başka kişi ise "Bu ilanı ilk gördüğümde ben de çok şaşırdım. İnsanın garibine gidiyor, kendi ülkesinde böyle bir ilanla karşılaşmak." şeklinde konuştu.