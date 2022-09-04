Vatandaş evine ekmek götüremezken iktidar binlerce ÖSO'luya ayda 500 dolar dağıtıyor. Mustafa Balbay açıkladı

Evrensel İnsan Hakları Derneği’nin Ankara’da düzenlemiş olduğu ‘Bölgesel Savaşlar ve Göç Sorunu Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar’ paneline Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da katılım sağladı.

Mustafa Balbay ise Türkiye’deki göç sorununa dair açıklamalarda bulundu. Balbay Türkiye’den Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar verildiğini ve Türkiye’nin konumu nedeniyle çok fazla göç alıp verdiğini şu ifadelerle açıkladı:

“TÜRKİYE’NİN ÇOK İLGİNÇ BİR KONUMU VAR”

Türkiye’nin göç dalgası bağlamında çok ilginç bir konumu var. Biz; bir, göç veren bir ülkeyiz. Dünyada nüfusuna oranla ülke nüfusunun en çok ülke dışında olduğu devletlerden biri Türkiye. İki, göç alan bir ülkeyiz. Afgan, Sudan, çevremizdeki ülkelerden pek çok kişi Türkiye’ye geliyor. Üç, göç yolu üzerindeki bir ülkeyiz. Böylesine üç konunun iç içe girdiği başka bir ülke yok.

"TÜRKİYE’NİN SURİYELİLER SORUNU BİTMEYECEK. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BU ÖZGÜR SURİYE ORDUSU ÜYELERİNE AYDA 500 DOLAR VERİYOR"

Türkiye’nin Suriyeliler sorunu bitmeyecek. Bu çok çetrefilli… Benim araştırmalarımda, zaman zaman bölgeye gittiğimde, büyükşehirlerde karşılaştığımda beş grup Suriyeli var. Bir, can güvenliği nedeniyle Türkiye’ye gelmişler; iki, ekonomik durumu biraz iyi, Türkiye’de hayat sürdürenler; üç, Suriye’deki iç savaşı yönetmeyi Türkiye’ye taşıyanlar; dört, Suriye devletinin gönderdiği istihbaratçılar; beş, Özgür Suriye Ordusu’nun aileleri. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor. Geçtiğimiz aylarda eylem yaptılar bunu beğenmediklerini ilan ettiler.

"TERÖRLE MÜCADELEYE HARCADIĞIMIZ PARANIN KABACA 600 MİLYAR DOLARI GEÇTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Çözüm olarak; GAP’ı bu ülke arasındaki bir sınır, bir yüksek duvar yapmak yerine bir paylaşım haline getirebilirdik diye değerlendiriyorum. Şu an bizim bugüne kadar terörle mücadeleye harcadığımız paranın kabaca 600 milyar doları geçtiği değerlendiriliyor. Bunun yüzde 1 ile o bölgedeki kanallar her iki tarafı da sulayacak hale gelebilirdi.