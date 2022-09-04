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Vatandaş evine ekmek götüremezken iktidar binlerce ÖSO'luya ayda 500 dolar dağıtıyor. Mustafa Balbay açıkladı

Evrensel İnsan Hakları Derneği’nde gerçekleştirilen panelde Cumhuriyet Gazetesi yazarı konuştu. Vatandaşın evine ekmek götürmesinin her geçen gün zorlaştığı bu günlerde iktidarın, Özgür Suriye Ordusu'na ayda 500 dolar verdiğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 09:42
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Mustafa Balbay: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor

Vatandaş evine ekmek götüremezken iktidar binlerce ÖSO'luya ayda 500 dolar dağıtıyor. Mustafa Balbay açıkladı
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Evrensel İnsan Hakları Derneği’nin Ankara’da düzenlemiş olduğu ‘Bölgesel Savaşlar ve Göç Sorunu Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar’ paneline Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da katılım sağladı.

Mustafa Balbay ise Türkiye’deki göç sorununa dair açıklamalarda bulundu. Balbay Türkiye’den Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar verildiğini ve Türkiye’nin konumu nedeniyle çok fazla göç alıp verdiğini şu ifadelerle açıkladı:

“TÜRKİYE’NİN ÇOK İLGİNÇ BİR KONUMU VAR”

Türkiye’nin göç dalgası bağlamında çok ilginç bir konumu var. Biz; bir, göç veren bir ülkeyiz. Dünyada nüfusuna oranla ülke nüfusunun en çok ülke dışında olduğu devletlerden biri Türkiye. İki, göç alan bir ülkeyiz. Afgan, Sudan, çevremizdeki ülkelerden pek çok kişi Türkiye’ye geliyor. Üç, göç yolu üzerindeki bir ülkeyiz. Böylesine üç konunun iç içe girdiği başka bir ülke yok.

"TÜRKİYE’NİN SURİYELİLER SORUNU BİTMEYECEK. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BU ÖZGÜR SURİYE ORDUSU ÜYELERİNE AYDA 500 DOLAR VERİYOR"

Türkiye’nin Suriyeliler sorunu bitmeyecek. Bu çok çetrefilli… Benim araştırmalarımda, zaman zaman bölgeye gittiğimde, büyükşehirlerde karşılaştığımda beş grup Suriyeli var. Bir, can güvenliği nedeniyle Türkiye’ye gelmişler; iki, ekonomik durumu biraz iyi, Türkiye’de hayat sürdürenler; üç, Suriye’deki iç savaşı yönetmeyi Türkiye’ye taşıyanlar; dört, Suriye devletinin gönderdiği istihbaratçılar; beş, Özgür Suriye Ordusu’nun aileleri. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor. Geçtiğimiz aylarda eylem yaptılar bunu beğenmediklerini ilan ettiler.

"TERÖRLE MÜCADELEYE HARCADIĞIMIZ PARANIN KABACA 600 MİLYAR DOLARI GEÇTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Çözüm olarak; GAP’ı bu ülke arasındaki bir sınır, bir yüksek duvar yapmak yerine bir paylaşım haline getirebilirdik diye değerlendiriyorum. Şu an bizim bugüne kadar terörle mücadeleye harcadığımız paranın kabaca 600 milyar doları geçtiği değerlendiriliyor. Bunun yüzde 1 ile o bölgedeki kanallar her iki tarafı da sulayacak hale gelebilirdi.

 

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mdx
4.09.2022 11:01
abd ne yapıyor ypg lilere.. aynısını.. insanı elinde tutmanın yolu  
 
Aster var
4.09.2022 10:44
Elektrik,su dogalgaz yardımı var,sınavsız üniversite ye alıyorlar,kizilaydan,sosyal yardımlaşma dan alıyorlar,acaba bizi yönetenler bu milletin parasını hangi hakla onlara harcıyorlar bu suctur  
 
Zeto
4.09.2022 10:42
daha kuvvetle gidin lütfen suriyelilere ayrılan kaynak ve harcanan milyar $’ların üzerine en zayıf ve hain kaldıkları durumdur.daha kuvvetli lütfen el ilanları, akp’nin oy deposu bölgelerde çalışma  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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