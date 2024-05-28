Suriyelilerden Yeniçağ Temsilcisi Halit İri'ye tehdit

Yeniçağ Hatay Reyhanlı Temsilcisi Halit İri, uzun süredir gündemde olan Suriyeli çetelerin tehdidine uğradı.

Daha önce Yeniçağ Gazetesi ve Fatih Ergin’in gündeme getirdiği çetelerden 515 Haşimi Çetesi Yeniçağ Temsilcisi Halit İri’nin aracına tehdit mesajı bıraktı.

Evinin önündeki aracının camına Suriyeli çeteleri anımsatan 511 ve 911 işaretlerinin çizilmesinin ardından Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaymakamlığa koruma talebinde bulunan Halit İri’ye ilginç bir cevap geldi.

Fatih Ergin’in kaleme aldığı Türkiye’deki Suriyeli Çete kitabında da adının geçtiğini hatırlatan Hali İri, kamera kayıtlarının incelenerek aracına bu yazıyı yazan kişilerin tespit edilmesini istemiş, hayatının tehlikede olduğu düşüncesiyle koruma talebinde bulunmuştu.

Halit İri’ye başvurusuna ilişkin gelen cevap ise görenleri şaşırttı.

Halit İri hakkında, 5442 Sayılı İl İdaresi kanunun 32. Maddesi uyarınca sadece 30 gün süreyle Çağrı üzerine Koruma Kararı verildi.

Halit İri’ye şiddet veya şiddete uğrama tehlikesi varlığı halinde 112 acil çağrı hattını arayarak yardım istemesi bildirildi.

Suriyeli çetelerin ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalan bir vatandaşa adeta “Şiddete uğrarsan ya da tehlikede hissedersen polisi ara” denildi.

515 Haşimi, Türkiye’de faaliyet gösteren Suriyeli bir çete.

Türkiye’deki liderleri ise şeyh Ahmet Turabi’dir. kendisi şu an Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kendisine tahsis edilen bir villada yaşamaktadır. bu adam aynı zamanda Türk vatandaşlığı almıştır.

Türk düşmanı olarak bilinen Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesi geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki olaylarla gündeme gelmişti. Çete daha sonra Adapazarı sokaklarında da görüldü.



Osmanlı Devleti'ne isyan ederek Osmanlı'nın Arap yarımadasında toprak kaybetmesine neden olan 515 Arap aşireti yıllar sonra gündeme gelmeye devam ediyor.