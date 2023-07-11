Arap ırkçısı 515 çetesi bu kez Sakarya’da ortaya çıktı. Suriyeli çete her yere yayılıyor

Editör: Ayşe Memiş

Türk halkını her görmelerinde saldıran ve üzerlerine yürüyen Arap ırkçısı 515 haşimi çetesi, son zamanlarda ortalıklarda görünmüyordu. Ancak birkaç gün önce Gaziantep’te oldukları ortaya çıkmıştı.

Silahlı, bıçaklı ve baltalı tehdit videoları paylaşan Türk düşmanı ve Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesinin üyesi olduklarını tanıtan Suriyeli bir grup bu kez Sakarya’da görüldü.

515 Haşimi çetesi TikTok’ta yeni video yayımladı. Paylaşıma çok sayıda tepki geldi.

515 HAŞİMİ ÇETESİ NEDİR?

Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu 1002480sayısı Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ediliyor. ‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu öne sürülüyor.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen yıllarda çeteye tepki gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “Adana'da gövde gösterisi yapan Suriyeli çeteler videosu için "Bu video gerçek mi?" diye soranlar var. Önceki videonun üzerinde yazan bu 515 nedir?

Şimdi paylaşacağım videodaki araçların üzerindeki "515 ne anlama geliyor?" diye İçişleri Bakanı'na da sorsunlar.

Bu 515 sadece Adana'da mı? Şanlıurfa'daki bu 515 bir çete mi yoksa terör örgütü mü? Kaç ilimizi işgal ettiler, kaç üyeleri var, logolarındaki bu kılıçların anlamı nedir? Cesareti olan sığınmacı dostu(!) humanist görünümlü emperyalist dostları, hadi bu sorulara cevap verin!” ifadelerini kullanmıştı.