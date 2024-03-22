Suriyelilerin sağlık giderlerini AFAD ödemiş. Depreme hazırlanması gereken AFAD Suriyelileri beslemiş

YENİÇAĞ - Özel Haber / Fatih ERGİN

AB ve diğer yabancı fonlardan gelen paralarla karşılandığı iddia edilen Suriyelilerin tedavi giderlerine yönelik çarpıcı bir belgeye Yeniçağ ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılındaki "Yabancı hastaların tedavi giderleri" konulu bir yazışmasında Suriyeli sığınmacıların sağlık giderlerinin AFAD tarafından ödendiği ortaya çıktı.

"AFAD TARAFINDAN ÖDENİR"

Yazışma; temel görev ve amacı; afetlere hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek olan AFAD'ın Suriyelilerin sağlık giderlerini adeta "seferber" edildiğini gösterdi.

Yazışmanın ilgili bölümünde, "Geçici koruma altındaki yabancıların (Suriye’lilerin) tedavi hizmetleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 22.10.2014 tarih ve 29153 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliğinin 27’nci maddesi (ç) fıkrasında 'Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık bakanlığı kontrolünde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından genel sağlık sigortalılar: için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde AFAD tarafından ödenir.' hükmü ile Başkanlığın 12.10.2015 tarihli 2015/8 sayılı genelgesi 7’nci maddesinde belirtilen 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü' hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir." denildiği görüldü.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ AKLA GETİRDİ

Yıllarca sığınmacıların sağlık giderlerini bütçesinden karşılayan AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası eksiklikleri ve gecikmeleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

Diğer yandan 2020 tarihli yazışmanın yapıldığı dönemden sonra Suriyeli sığınmacıların sağlık giderleri Göç İdaresi'ne devredilmişti.

Haziran 2022'de ise, bütçede Suriyelilerin sağlık giderleri için ayrılan 2 milyar 840 milyon 680 bin TL yetmemiş ve 2 milyar 840 milyon 680 bin TL daha ekleme yapılmıştı. Böylece sığınmacıların sağlık giderleri sadece 2022'de harcanan para 4 milyar 90 milyon lirayı aşmıştı.