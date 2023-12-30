Sürücü kazadan sonra aracı bırakıp kaçtı

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Şeyh Ahmet Kuddusi Caddesi'nde Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu medyana gelen kazada, hafif ticari araç, bulvardaki parka çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araç içerisinde ve çevresinde sürücüye bulamadı.

Olay yerine gelen sürücünün annesi olduğu düşünülen bir kadın çevredekilerin uzun uğraşları sonucunda güçlükle sakinleştirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.