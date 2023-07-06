Sürücü kursu fiyatları değişiyor. Ehliyet alacaklar dikkat

Derinleşen ekonomik krizde vatandaşın alım gücü düştükçe düşüyor. Dolar kurundaki yükseliş her şeye zammı da beraberinde getirdi. Asgari ücrete zam, yakıta zam, otomobile zam ferken sürücü kurusu fiyatları da değişti.

Sürücü kursu ehliyet fiyatları ortalama 7 bin liraydı ancak 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile bu fiyatlar değişecek. Güncel zam oranlarına göre ehliyet sahibi olmanın bedeli ise 13 bin lirayı bulacak.

SINAV ÜCRETLERİ AYNI

Fiyatlar şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL… Sınav ücretleri ise şimdilik aynı kaldı. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.

"EN AZ YÜZDE 30’LUK BİR ZAM BEKLENİYOR"

Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

“Asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması ile birlikte en az yüzde 30’luk bir zam öngörülüyor.

Peşinden bir artış daha bu yıl içerisinde bekliyoruz. Bu hafta vatandaşlarımız sürücü kurslarından ehliyet alırsa eski rakamdan faydalanacak. Sonraki haftaya kalanlar ise maalesef ki zamlı tarife ile karşılaşacaklar. Ehliyet almak isteyenler en yakın sürücü kurslarına hemen gelsinler diyebilirim.”