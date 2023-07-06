Sürücü kursu fiyatları değişiyor. Ehliyet alacaklar dikkat

Dolardaki yükseliş sürücü kursu fiyatlarını da vurdu. İşte ortalama sürücü kursu ücretleri…

Sürücü kursu fiyatları değişiyor. Ehliyet alacaklar dikkat

Derinleşen ekonomik krizde vatandaşın alım gücü düştükçe düşüyor. Dolar kurundaki yükseliş her şeye zammı da beraberinde getirdi. Asgari ücrete zam, yakıta zam, otomobile zam ferken sürücü kurusu fiyatları da değişti.

Sürücü kursu ehliyet fiyatları ortalama 7 bin liraydı ancak 10 Temmuz’da yapılacak düzenleme ile bu fiyatlar değişecek. Güncel zam oranlarına göre ehliyet sahibi olmanın bedeli ise 13 bin lirayı bulacak.

SINAV ÜCRETLERİ AYNI

Fiyatlar şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İzmir’de 10 bin 500, İstanbul’da 11 bin TL, Ankara’da ise 12 bin TL… Sınav ücretleri ise şimdilik aynı kaldı. Yazılı sınav harcı 240 TL, direksiyon sınavı harcı ise 295 TL olarak ödenmeye devam edecek.

3573260-135612ef3328b44d0c1af1b937197e57-1366x1366.jpg

"EN AZ YÜZDE 30’LUK BİR ZAM BEKLENİYOR"

Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

“Asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması ile birlikte en az yüzde 30’luk bir zam öngörülüyor.

Peşinden bir artış daha bu yıl içerisinde bekliyoruz. Bu hafta vatandaşlarımız sürücü kurslarından ehliyet alırsa eski rakamdan faydalanacak. Sonraki haftaya kalanlar ise maalesef ki zamlı tarife ile karşılaşacaklar. Ehliyet almak isteyenler en yakın sürücü kurslarına hemen gelsinler diyebilirim.”

surucu-belgesi-nasil-alinir-min938bec18-fcc8-4369-9d54-1876c6c24b2e.jpg

İlgili Haberler
Fiat Egea’ya zam üstüne zam geldi. Dolar fırlayınca fiyatlar uçtu
TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın
Dün benzine bugün motorine zam. Bindirim üstüne bindirim
Benzine bayram tatilini unutturacak zam geliyor. Deponuzu bugün doldurun
Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı Spor
Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı
Şeytanteresi otu kemik erimesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şeytanteresi otu kemik erimesine iyi geliyor
Türkiye için korkunç sıcaklık uyarısı. İnsanlığın yaşadığı en sıcak sene olacak Güncel
Türkiye için korkunç sıcaklık uyarısı. İnsanlığın yaşadığı en sıcak sene olacak
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar Güncel
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor Şifalı Bitkiler
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor
Borsa güne rekorla başladı Ekonomi
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar