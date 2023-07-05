Dün benzine bugün motorine zam. Bindirim üstüne bindirim

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Doların 26 TL’yi aşması, zammın en büyük nedenlerinden biri. Her şeye zam üstüne zam geliyor.

Alkollü içecekler, sigara, benzin zammından sonra motorine de zam gelmesi isyan ettirdi.

Benzine dün 2 lira 11 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 19 kuruşa yükseldi.

ForeksHaber’de yer alan bilgilere göre, benzinin ardından bir zam da motorine geldi. Bu gece itibariyle motorine 87 kuruş zam geliyor.

Otogaz grubunda yarından geçerli olmak üzere 0,65 TL indirim bekleniyor.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 23 lira 95 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 49 kuruşa, İzmir'de 24 lira 52 kuruşa satılıyor.

Zamla birlikte İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 24 lira 82 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 24 lira 76 kuruşa, Ankara'da 25 lira 36 kuruşa, İzmir'de 25 lira 39 kuruşa satılacak.