Fiat Egea’ya zam üstüne zam geldi. Dolar fırlayınca fiyatlar uçtu

Türkiye’de en çok satan otomobil olan Fiat Egea’ya 5 Temmuz’dan itibaren yine zam geldi.

Fiat Egea’ya zam üstüne zam geldi. Dolar fırlayınca fiyatlar uçtu

Dolar kurundaki yükseliş otomobil fiyatlarını fena vurdu. Türkiye’de en çok satan otomobil markası Fiat da bu krizden nasibini aldı.

Temmuz ayıyla birlikte Fiat Egea’nın yeni listesi açıklandı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, yılın ik yarısından en çok satan Fiat Egea Sedan'ın 5 Temmuz zamları sonrasında başlangıç fiyatı 643.900 TL'ye yükseldi. Zamlar öncesinde başlangıç fiyatı ise 555.900 TL idi.

Egea Sedan'ın en dolu Hibrit seçeneği tüm donanım paketlerinde 1 milyon TL'yi aştı. Egea Sedan’nın en dolu versiyonu olan Egea 1.5 T4 Hibrit 130 Hp Lounge 1.086.900 TL oldu.

En ucuz Fiat Egea Cross fiyatı 705.900 TL oldu. Bu aracın Haziran ayı fiyaı ise 640.900 TL seviyesinde bulunuyordu. Son olarak zamlar sonrasında Fiat Egea Hatchback'in başlangıç fiyatı ise 625.900 TL'den 690.900 TL’ye yükseldi.

En pahalı Egea modeli olan Egea Cross Wagon'un en dolu paketinin fiyatı 1.019.900 TL'den 1.144.900 TL'ye yükselerek 1.5 milyon TL'lik eşiğe göz kırptı.

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