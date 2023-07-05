TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın

Türk Lirası’nın her geçen değer kaybettiği, piyasadaki her ürünün de her gün zamlandığı ortamda, bu sefer nasibini alan ürün ise TOGG oldu. Yerli ve milli denilen otomobilin zamlı fiyatları ile 1 milyon TL’nin altında TOGG alınamıyor.

TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın

Türk Lirası’nın her geçen değer kaybettiği günümüzde zamların ardı arkası kesilmiyor. A’dan Z’ye hemen her ürün ve gıdaya zamların gelmesinden sonra bir zam haberi de ‘Yerli ve milli otomobil’ olan TOGG’dan geldi.

Otomotiv yazarı olan Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bütün TOGG araçlarına yaklaşık yüzde 27’lik zam geldiğini açıkladı.

Yapılan zam sonrasında güncel TOGG fiyatları şu şekilde oldu:

V1 Standart 953.000 TL’den 1.207.000 TL

V2 Standart 1.055.000 TL’den 1.307.000 TL

V2 Uzun Menzil 1.215.000 TL’den 1.537.000 TL.

"TÜM KULLANICILARIMIZI ETKİLEYECEK"

TOGG'dan tüketicilere yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."

ekran-goruntusu-2023-07-05-121521.png

33.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama Magazin
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi Güncel
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var Güncel
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı Spor
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı Güncel
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı Spor
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir Sağlık
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir