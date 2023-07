TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın

Türk Lirası’nın her geçen değer kaybettiği, piyasadaki her ürünün de her gün zamlandığı ortamda, bu sefer nasibini alan ürün ise TOGG oldu. Yerli ve milli denilen otomobilin zamlı fiyatları ile 1 milyon TL’nin altında TOGG alınamıyor.