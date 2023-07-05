TOGG'a dev zam. Yerli ve milli denilen bu aracı vatandaş nasıl alsın

Türk Lirası’nın her geçen değer kaybettiği günümüzde zamların ardı arkası kesilmiyor. A’dan Z’ye hemen her ürün ve gıdaya zamların gelmesinden sonra bir zam haberi de ‘Yerli ve milli otomobil’ olan TOGG’dan geldi.

Otomotiv yazarı olan Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bütün TOGG araçlarına yaklaşık yüzde 27’lik zam geldiğini açıkladı.

Yapılan zam sonrasında güncel TOGG fiyatları şu şekilde oldu:

V1 Standart 953.000 TL’den 1.207.000 TL

V2 Standart 1.055.000 TL’den 1.307.000 TL

V2 Uzun Menzil 1.215.000 TL’den 1.537.000 TL.

"TÜM KULLANICILARIMIZI ETKİLEYECEK"

TOGG'dan tüketicilere yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."