Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli

D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden beri süren yağışın ardından D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili olmaya başladı.
Güzergahta yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.
Öte yandan sağanak, kent merkezinde de aralıklarla etkili oluyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.