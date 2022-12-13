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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli

D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:37
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Sürücüler dikkat. D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis ve sağanak ulaşımı etkiliyor. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden beri süren yağışın ardından D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis etkili olmaya başladı.

Güzergahta yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis ve sağanak nedeniyle güzergahta yavaş seyrediyor.

Öte yandan sağanak, kent merkezinde de aralıklarla etkili oluyor.

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