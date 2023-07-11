Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil uçurumdan denize düştü

Tekirdağ'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 150 metrelik uçurumdan denize düştü.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil uçurumdan denize düştü

AA’nın haberine göre, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde bir otomobilin uçurumdan yuvarlanarak denize düştüğünü görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler AFAD, sahil güvenlik ve dalgıç polis ekiplerinden destek istedi.

Denize düşen otomobilin bulunduğu yerde arama yapan ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

Ekiplerin iletişime geçmesi sonucu bölgeye gelen sürücü A.E, manzarayı izlemek için otomobilini yol kenarında bıraktığını, el frenini çekmeyi unuttuğu içinde aracının uçurumdan yuvarlandığını söyledi.

ekran-goruntusu-2023-07-11-104725.jpg

ekran-goruntusu-2023-07-11-104745.jpg

ekran-goruntusu-2023-07-11-104803.jpg

ekran-goruntusu-2023-07-11-104832.jpg

ekran-goruntusu-2023-07-11-104903.jpg

Öne Çıkanlar
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
Son Haberler
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Keşfet
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
İkinci el otomobiller için yeni karar! İlan siteleri uyarıldı Teknoloji - Otomotiv
İkinci el otomobiller için yeni karar! İlan siteleri uyarıldı
Erzincan’da trafik kazası: 11 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 11 yaralı
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü Güncel
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı Magazin
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı
Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü Spor
Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü
Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı Dünya
Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı