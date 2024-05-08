Yoldan çıkan araç kaza yaptı: 1yaralı

Kaynak: İHA
Yoldan çıkan araç kaza yaptı: 1yaralı
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 18. kilometresinde gerçekleşti. Iğdır istikametine seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 35 BPM 572 plakalı otomobil, Suveren köyü mevkiinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Aracın yoldan çıkmasıyla birlikte yol kenarındaki boşluğa düştü. Kazada sürücü A.A. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda sürücü kurtarılarak Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi.

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