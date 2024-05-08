Sivasspor'da flaş ayrılık

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
RAMS Park’ta oynanan maçta Yiğidolar rakibine 6-1 mağlup oldu.
Sivasspor bu sonuç ile birlikte ligin bitmesine 3 hafta kala 58 puanla 9. sırada kaldı
Alınan hezimetin yankıları devam ederken flaş bir detay ortaya çıktı.
Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun’un yardımcılığını yapan Ömer Faruk Mahir’in görevinden ayrıldığını kaydedildi.
Ömer Faruk Mahir’in Galatasaray maçından önce görevinden ayrıldığını özellikle belirtildi.