Survivor Batuhan'ın metro ile imtihanı. Turnike geçmesine izin vermedi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor' da geçtiğimiz sezon yarışan ve yarışmaya damgasını vuran isimlerden biri genç yetenek Batuhan Karacakaya olmuştu. Aşk-ı Memnu' da hayat verdiği Bülent karakteriyle hayranlarına 'nereden nereye' dedirten yakışıklı oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Karacakaya en son metroya binmek isterken yetersiz bakiye ile karşılaşmasıyla gündeme geldi

Metroya binmek için turnikelere ilerleyen Karacakaya, kartını okutup "yetersiz bakiye" sesini duyduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Öğrenci kartı kullandığı gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu turnikelerden geçmeyi başaramayınca ''kaç para bu'' diyerek sitem etti. Metroya binmeyi başaramayan ünlü oyuncu hemen pes ederek arabasında çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.