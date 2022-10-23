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Survivor Batuhan'ın metro ile imtihanı. Turnike geçmesine izin vermedi

Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Metroya binmek için turnikelere ilerleyen Karacakaya, 'yetersiz bakiye' sesini duyduğu anları Instagram hesabından paylaştı

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:28
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Survivor 2022'nin yakışıklı yarışmacısı metro turnikesinden geçemedi

Survivor Batuhan'ın metro ile imtihanı. Turnike geçmesine izin vermedi
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor' da geçtiğimiz sezon yarışan ve yarışmaya damgasını vuran isimlerden biri genç yetenek Batuhan Karacakaya olmuştu. Aşk-ı Memnu' da hayat verdiği Bülent karakteriyle hayranlarına 'nereden nereye' dedirten yakışıklı oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Karacakaya en son metroya binmek isterken yetersiz bakiye ile karşılaşmasıyla gündeme geldi

Metroya binmek için turnikelere ilerleyen Karacakaya, kartını okutup "yetersiz bakiye" sesini duyduğu anları takipçileriyle paylaştı.

Öğrenci kartı kullandığı gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu turnikelerden geçmeyi başaramayınca ''kaç para bu'' diyerek sitem etti. Metroya binmeyi başaramayan ünlü oyuncu hemen pes ederek arabasında çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. 

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