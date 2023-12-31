Bireysel yarışın ön planda olacağı Survivor 2024 sezonu All Star kadrosuyla ekranlara geliyor. Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’ın ilk bölümü başlıyor. Peki, Survivor All Star fragmanı yayınlandı mı? 2024 Survivor All Star ilk bölüm ne zaman?
Survivor All Star 2024 kadrosunda artık SMS oylaması yapılmayacak. Bireysel mücadeleye odaklanıldığı Survivor’da ilk bölüm ödül oyunuyla başlıyor.
SURVİVOR İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Issız adada hayatta kalma mücadelesi verecek yarışmacılar artık yarışmadaki kaderlerini kendileri belirleyecek.
Survivor All Star’ın ilk bölümü 1 Ocak Pazartesi TV8’de başlıyor.
Geçtiğimiz 2023 sezonunda Survivor’da akıl oyunları ön plandayken All Star sezonunda bireysel başarı esas alınacak. Yarışmacılar kaderlerini kendileri belirleyecek.
SURVİVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik
SURVİVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay