Survivor'da çığlıklar atıldı yarışmacılar deliye döndü. Acun Ilıcalı bir ilk diyerek bombayı patlattı

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Survivor'da çığlıklar atıldı yarışmacılar deliye döndü. Acun Ilıcalı bir ilk diyerek bombayı patlattı
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk yaparak 2 günlük büyük ödülü ilk hafta vereceklerinin müjdesini verdi. Ödülü duyan yarışmacılar adeta sevinçten deliye döndü

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Dün 2. bölümü yayınlanan All Star'ın konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takımı Kolombiya'ya götüreceklerini söyledi.

Ada konseyinde yarışmacılara büyük sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, "Sürprizleri severiz. Ödülü kazanan takımı Kolombiya'ya götürüyoruz. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Seyahati kazanan takım 2 gün boyunca Kolombiya'da olacak. Bir takım, Survivor tarihinin uzun ödüllerinden birini daha ilk haftadan yaşayacak. All Star'ı anca böyle şaşırtabiliriz dedik. Tahmin ediyorum ki başardık" dedi.

Ilıcalı'nın sürprizi karşısında ağızları açık kalan yarışmacılar, sevinçten yerinde duramadı. Survivor All Star'ın ilk eleme adayı Kırmızı takım yarışmacılarından Doğukan olmuştu. Dün akşam oynanan oyunu kaybeden Mavi takımın eleme adayı ise Yaman oldu.

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