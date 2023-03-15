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Survivor Aycan tesettüre girdi

Survivor'da gösterdiği performans ile tanınan Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından tesettüre girdiği anları paylaştı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:22
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Survivor eski yarışmacısı Aycan Yanaç tesettüre girdi

Survivor Aycan tesettüre girdi
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2020 ve 2022 yıllarında Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aycan Yanaç, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin arasında yer alıyor.

Yaptığı cesur paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Yanaç, güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni topluyor. Yarışmadan sonra hızla artan takipçisi 1.2 milyona ulaşan Aycan Yanaç'ın her paylaşımı gündem oluyor.

 

Son olarak sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan genç isim, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Tesettüre girdi

Yanaç'ın tesettüre girdiği anlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çok sayıda beğeni ve yorumun yağdığı paylaşımda kimileri Yanaç'a övgüler yağdırdı, kimileri ise eleştirdi.

"Çok güzel bir şey geliyor"

Hazırlık aşamasını ilk olarak hikaye kısmından paylaşan genç isim, "Çok güzel bir şey geliyor." notunu ekledi.

İşte kısa sürede Instagram'da gündem olan o paylaşımdan kareler...

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