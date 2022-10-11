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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte görüntülendi

“Yanımdadır” adlı şarkı için düet yapan Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun son dönemde sık sık birlikte görüntülenmesi, aşk dedikodularını beraberinde getirdi. İkili önceki akşam da Ortaköy'de objektiflere takıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:26
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Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu objektiflere takıldı! Aşk iddiaları alevlendi

Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte görüntülendi
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Geçen mayısta oyuncu Burcu Kıratlı’dan ikinci kez boşanan müzisyen Sinan Akçıl'ın adı bir süredir ‘Yanımdadır’ şarkısında düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor.

Sinan Akçıl önceki gece Ortaköy'de Aleyna ile görüntülendi. Muhabirlerin “Aşk başladı mı?” sorusuna gülümseyen ikili cevap vermedi.

Çiftin stüdyoda yakınlaştığı ve 1 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı daha önce futbolcu Cengiz Ünder ile anılmıştı.

Aleyna ise Cengiz Ünder'le hakkında çıkan aşk iddialarına şu yanıtı vermişti: "Ne Cengiz'i arkadaşlar, bunlar ancak iddia olarak kalır. Hayatımda kimse yok."
 

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