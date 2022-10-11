Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte görüntülendi

Geçen mayısta oyuncu Burcu Kıratlı’dan ikinci kez boşanan müzisyen Sinan Akçıl'ın adı bir süredir ‘Yanımdadır’ şarkısında düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılıyor.
Sinan Akçıl önceki gece Ortaköy'de Aleyna ile görüntülendi. Muhabirlerin “Aşk başladı mı?” sorusuna gülümseyen ikili cevap vermedi.
Çiftin stüdyoda yakınlaştığı ve 1 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı daha önce futbolcu Cengiz Ünder ile anılmıştı.
Aleyna ise Cengiz Ünder'le hakkında çıkan aşk iddialarına şu yanıtı vermişti: "Ne Cengiz'i arkadaşlar, bunlar ancak iddia olarak kalır. Hayatımda kimse yok."
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