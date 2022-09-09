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  • Survivor Nagihan bambaşka birine dönüştü. Göğüs dekolteli pozu olay oldu

Survivor Nagihan bambaşka birine dönüştü. Göğüs dekolteli pozu olay oldu

Survivor yarışmasında gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Nagihan Karadere, sosyal medyada paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galeri Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:14
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:29
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Nagihan Karadere, Survivor programının ardından pozlarıyla gündeme geldi.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Karadere, iddialı pozuyla dikkat çekti.

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38 yaşındaki Nagihan Karadere Survivor'da duruşu ve gözü karalığıyla dikkat çekiyordu.

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Survivor'un ardından da gündeme gelmeyi başaran isim, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

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Fenomen yarışmacı son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

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Başarılı sporcu Nagihan Karadere, göğüs dekolteli poz verdi.

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İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı…

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