Survivor Nagihan'dan üzücü haber geldi

2016,2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden ve başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz günlerde kendi güzellik merkezini açan milli sporcu Nagihan Karadere'nin kansere yakalandığı öğrenildi.

"BİR AY ÖNCE KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM, BENİM İÇİN DUA EDİN"

Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama'daki "Nagihan hangi özelliğiyle yarışmada birinci olacaktı?" sözlerinden sonra Nagihan Karadere'yi arayan gazeteci Bilal Özcan, kahreden bir haber öğrendi.

Özcan'a yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'nın açıklamasından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Karadere, kendisine bir ay önce kanser teşhisi konulduğunu söyledi. Hastalığıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Ben emeğime üzüldüm, kırıldım. Kendi derdime düştüm ben. Nasıl canım yanıyor anlatamam. 1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.

NAGİHAN KARADERE'DEN HASTALIĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Nagihan Karadere hastalığını duyurduktan sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"Değerli takipçilerim, değerli dostlarım sizleri ne kadar çok sevdiğimi ve bir o kadar da çok sevildiğimi bana bir kez daha gösterdiğiniz için teşekkür ederim. O kadar duygulu ve mutluyum ki...

Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana tekrar tekrar gösterdiniz ve her zaman koşulsuz şartsız yanımda oldunuz. Hepinize minnettarım, iyi ki varsınız. İyi ki...

Sağlığım için beni arayan, soran, mesajlar yağdıran herkese sonsuz teşekkürler. Ben çok iyiyim, sizlerin sevgisi ile de çok daha hızlı iyileşeceğim.

Tedavi sürecimle ilgili olarak buradan sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim, sevgiyle kalın."