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Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere: Bir daha asla...

Adını Survivor yarışmasıyla geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Tekrar Survivor’a katılır mısın?" sorusuna, "Verdiğim emeğin hakkını alamadım, asla katılmam, çok kırgınım” diyerek yanıt verdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:42
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Survivor yarışmasına üç defa katılan Nagihan Karadere bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere: Bir daha asla...
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Dominik dönüşünün ardından kendi hayatına adapte olmaya çalıştığını dile getiren Nagihan Karadere, Survivor hakkında şunları söyledi:

"Hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz. Survivor’a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travmaydı."

Youtube'da yayınlanan Katarsis programında konuşan Karadere, "Beklenti ve sonuç olarak çok yorucu bir sezondu. Orada rekabet, hayatta kalma ve karnımızı doyurma durumumuz vardı. Kendimizi kanıtlayabilme önemliydi. Savaşçı ruhumu gösterdiği için iki ayrı Nagihan var. Survivor kupası emeklerimin karşılığı olarak kaldırmak istediğim bir kupaydı" dedi.

"Başarılı yarışmacı da benimle rekabete giriyor, en zayıf olan da beni bir şekilde düşürebilmek için beni manipüle etmeye çalışıyor. Ben gerçek anlamda çok büyük mücadeleler gösterdim. Sonuna kadar hepsi ile baş ettiğimi düşünüyorum. En azından dibine kadar oranın hakkını verdim. Sonuç olarak verdiğim emeğin hakkını alamadım. Çok kırgınım ve bir daha asla Survivor’a katılmam."

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STS
22.09.2022 15:47
SURVİVORDAN SOĞUDUM ARTIK SEYRETMİYECEĞİM  
 
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