Survivor’a Turabi mi gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Sevilen yarışma programlarından Survivor’ın 2024 kadrosu bir süredir merak konusuydu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor 2024’ün yarışmacılarından yeni bir ismi daha açıkladı. Peki, Survivor’a Turabi mi gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Survivor’a Turabi mi gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Acun Ilıcalı Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacağını ve performansa dayalı eleme yapılacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın Survivor açıklamalarının ardından 2024 Survivor kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı Survivor 2024 için bir başka ismi açıkladı. Peki, Survivor’a Turabi mı gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. 2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2024 yeni sezonda yeni bir formatla yayınlanacak. Buna göre Survivor 2024 yılı için SMS oylamasının olmayacak ve performansa dayalı eleme yapılacak

SURVİVOR 2024’E TURABİ Mİ GİDİYOR?

Survivor 2024 All Star katılacak yedinci ismi açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum." mesajını paylaştı.

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalisler yer alıyor.

Böylece Survivor, All Star 2024'te yarışacak Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından Turabi Çamkıran da yedinci isim oldu.

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