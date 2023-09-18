Rakiplerine meydan okuyan Turabi annesini kızdırdı

Survivor All Star 2024’ün 7. yarışmacısı Turabi, yarışmaya dahil olduktan sonra yaptığı açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Rakiplerine de meydan okuyan yarışmacıya ilk tepki annesinden geldi.

Rakiplerine meydan okuyan Turabi annesini kızdırdı

Yarıştığı dönemde performansı, sözleri ve tartışmalarıyla Survivor’a damga vuran Turabi Çamkıran Survivor All Star 2024 sezonu yarışmacıları arasına da katıldı.

6507fa22e4bfdd124c3e3f39.jpg

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Turabi, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi anlatmıştı.

Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi daha sonra ise rakiplerine meydan okuduğu birçok paylaşım yapınca şimdiden annesini kızdırdı.

65668576-334283064125079-4843596786857215511-nascascaseregreg.jpg

Annesinin attığı "Dilin dursun lan" yazılı mesajı paylaşan Turabi, "Anadan yaklaşık 3 saatlik fırça yedim. Artık kimseye laf atmayacağım. Söz verdim. Laflarımı adaya saklayacağım. Ama yine de istisnalar kaideyi bozabilir" ifadelerini kullandı.

6507fa22e4bfdd124c3e3f47.jpg

‘HASTA YATAĞIMDAN KALKIP HAZIRLANMAMA DEĞSİNLER’

Ilıcalı’nın 13 Eylül’de yaptığı paylaşımın ardından Turabi Çamkıran bir kez daha Survivor’da mücadele etmenin heyecanını takipçileriyle paylaşırken rakiplerine de meydan okumuştu. Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Turabi, Ilıcalı’ya seslenerek, "Rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler.’’ ifadelerini kullanmıştı.


İlgili Haberler
Survivor Turabi Acun Ilıcalı ile görüştü. 'Dur! Yoksa diskalifiye olursun'
Survivor Turabi All Satar 2024'e katılacak rakiplerine meydan okudu
Survivor’a Turabi mi gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?
Survivor’a Turabi mi gidiyor? Survivor 2024 kadrosu açıklandı mı?
Survivor Turabi'ye ilk destek Hakan Hatipoğlu'ndan geldi ''Beş parasız günlerime geri döndüm'' demişti
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu Spor
Fenerbahçe Arturs Zagars transferini resmen açıkladı. Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek Sağlık
Romatizma hastalar için 9 mucize öneri. Profesör açıkladı. Dayanılmaz ağrılarınız bitecek
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu Güncel
Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü Güncel
Binalar yerle bir olduğu Hatay'dan ilginç görüntü
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış Güncel
Tarikatçı baba başını açmak isteyen kızına hayatı zindan etti: İçinize cin kaçmış
Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi Güncel
Ev değil cephanelik çıktı, poşet poşet silah ele geçirildi
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti Magazin
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Türkiye onu 'Yalan Rüzgarı' disisiyle tanıyıp sevmişti