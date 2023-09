Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün yeni yarışmacısını açıkladı! Adada 4. kez ter dökecek

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor, bu sene All Star kadrosuyla başlayacak.

All Star'ın yarışmacılarını ise Acun Ilıcalı, Twitter hesabı üzerinden paylaşmaya başladı.

Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran ve Poyraz Yiğit'in ardından yeni yarışmacısı Merve Aydın oldu.

"MERVE HER ZAMAN MERVE'DİR"

All Star 2024'ün dokuzuncu yarışmacısı Merve Aydın oldu. Ilıcalı, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir" diyerek Aydın'ın All Star 2024 kadrosuna katıldığını duyurdu.