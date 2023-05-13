Survivor'da araba ödülünü kazanan takım belli oldu

Survivor 2023, TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın 11 Mayıs akşamı ekrana gelen bölümünde; sunucu Acun Ilıcalı, ''Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü'' diyerek, beş araba ödülü verileceği ve takımlarda yer alan her bir yarışmacının kazanılacak ödül sonrası bir aracın sahibi olma şansını elde edeceğini açıkladı.

BİRİNCİ GÜNÜNDE KAZANAN 'KIRMIZI TAKIM' OLDU

Acun Ilıcalı'nın ödülü duyurmasının ardından dün, yarışmacılar ilk turda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu yarışta takımlar; parkurda kıyasıya mücadele verdi. İlk turda Asena ve Cansu karşı karşıya gelirken, oyunun finalini Nefise ve Buse oynadı. Nefise'nin aldığı sayı kırmızı takımı 1-0 öne geçirdi.

Araba oyununun ikinci turunda da bu kez erkek yarışmacılar karşı karşıya geldi. Osman Can ve Yusuf mücadelesiyle başlayan oyunun final turunda; Özgür'le karşılaşan Osman Can sayı alarak Kırmızı takıma oyunu kazandırdı. Araba ödülünün birinci gününde kazanan 2-0'lık skorla Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım, Mavi takıma karşı avantaj sahibi oldu.

ARABA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KIRMIZI TAKIM OLDU

Bu akşam oynan oyunların sonunda beş lüks arabayı kazanan takım belli oldu. İki turdan oluşan bölümün ilk etabını Kırmızı takım 2-0 kazanırken, ikinci etabın galibi de 3-2 ile yine Kırmızı takım oldu. İki gün süren mücadelenin sonunda araba ödülünü kazanan Kırmızı takım oldu.



