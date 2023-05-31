Survivor finali bilet fiyatları belli oldu. Final tarihi ve yeri de açıklandı

Survivor'da bu yıl da kıran kırana mücadele ekranlara geldi. Son dörte kalan yarışmacılar arasından şampiyon belli olacak.

Survivor'un yarı final ve final tarihiyle beraber bilet fiyatları da belli oldu.

Peki Survivor final bileti fiyatları ne kadar? 2023 Survivor ne zaman final yapacak?

SURVİVOR 2023 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da yarı final 12 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek. Program TV8 ekranlarından yayınlanacak.

Survivor 2023 şampiyonunun belli olacağı büyük final ise 13 Haziran Salı günü yapılacak. Survivor finali TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SURVİVOR 2023 FİNALİ NEREDE?

Survivor finali İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Kuruçeşme Açıkhava'da düzenlenecek.

SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Survivor final bileti online olarak satın alınacak. Bilet fiyatları 160 ila 400 TL arasında değişiyor.



