Turabi’nin ''Reyting rekorları kırdırdım'' sitemine Acun Ilıcalı'dan jet yanıt 

Survivor'a tekrar katılacağını duyuran Turabi, “Reyting rekorları kırdırdım” diyerek Acun Ilıcalı'ya sitem etti.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp altına "Dünyanın en iyi sunucusu, sevgili arkadaşım Antonio Rosique." yazdı.

Bu karenin altına Survivor'ın eski yarışmacısı Turabi'den yorum geldi. Turabi şunları söyledi: "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim, programa katkım olsun diye yarışmacılar yatarken durmadan çalıştım"

"Reyting rekorları kırdırdım. Bir kere beni "Dünyanın en iyi yarışmacısı sevgili kardeşi Turbo Turabi" diye paylaşmadın. Neyse hiç kıskanmıyorum. Şaka şaka. "Benim Survivor hayalim Turabi" lafın her şeye bedel"

Acun Ilıcalı da bu yanıta sessiz kalmayıp şu cevabı verdi: "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum"