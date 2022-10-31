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Survivor yıldızı 5 yıllık eşinden boşandı

Survivor yarışmasıyla şöhrete kavuşan Bora Edin ile eşi Hülya Çoban Edin tek celsede boşandı. 

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:30
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Survivor yıldızı Bora Edin eşinden boşandı! 5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

Survivor yıldızı 5 yıllık eşinden boşandı
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Sporcu Bora Edin, katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurarak ünlenmişti. 2017 senesinde psikoterapist sevgilisi Hülya Çoban Edin ile nikah masasına oturan ve bir oğulları olan çiftten kötü bir haber geldi.

 

EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELİNDEN SARSILDI

Sabah'ta yer alan göre; Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesi ile eşine anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, önceki gün hakim karşısına çıktı.

5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti. Çocuğun velayeti anneye verilirken, 5 bin TL'lik de nafaka bağlandı.

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