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  • Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın 9. yaş gününü kutladı. Küçük kızın elbisesinin fiyatı tartışma yarattı

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın 9. yaş gününü kutladı. Küçük kızın elbisesinin fiyatı tartışma yarattı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Melisa için doğum günü partisi organize etti. 9 yaşına giren Melisa'nın doğum günü partisinde dünyaca ünlü bir markanın 11 bin TL'lik toz pembe renkteki elbisesini giymesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:56
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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın doğum gününde giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın 9. yaş gününü kutladı. Küçük kızın elbisesinin fiyatı tartışma yarattı
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Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum günü için parti düzenledi. Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Melisa'nın giydiği elbise ise fiyatıyla sosyal medyada gündem oldu. 

MELİSA’NIN ELBİSESİ 11 BİN TL DEĞERİNDE

Kızıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Acun Ilıcalı, "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" ifadeleri kullandı.

Ilıcalı, kızı için yakın çevresini davet ettiği bir doğum günü organizasyonu düzenledi.

9 yaşına giren Melisa ise partide dünyaca ünlü bir markanın 11 bin 150 TL değerindeki pembe renkli elbisesini tercih etti.
 

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