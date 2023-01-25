Susam Sokağı öksüz kaldı. Lloyd Morrisett hayatını kaybetti

Türkiye'de 'Susam Sokağı' adıyla yayınlanan ABD yapımı çocuk programının yaratıcılarından Lloyd Morrisett hayatını kaybetti.

93 yaşında hayata veda eden Morrisett'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

"YAS TUTUYORUZ"

Lloyd Morrisett'in vefatı 'Susam Atölyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yayınlanan gönderide, "93 yaşında hayatını kaybeden değerli ve sevgili kurucu ortağımız Lloyd N. Morrisett'in yasını tutuyoruz" denildi.

LLOYD MORRISETT KİMDİR?

1929 Okhaloma City doğumlu olan Morrisett, psikoloji eğitimi almıştı. Eğitimini çocuklar için kullanan ünlü isim 1969 yılının Kasım ayında Susam Sokağı'nda görev aldı.

Susam Sokağı o kadar çok başarılı oldu ki 140'tan fazla ülkede çocukların eğitimi için kullanıldı. 200'e yakın Emmy ödülü kazandı.

