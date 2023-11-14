Süt dişleri neden çok önemli

Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, “Süt dişlerinin temel fonksiyonu, çiğnemeyi, estetiği, konuşmanın gelişimini sağlamanın dışında yeni gelecek olan kalıcı dişlere rehberlik ederek onların doğru konumda sürmesi için gereken yeri korumaktır.”diye bilgi verdi. İşte ayrıntılar...

Deniz Dallı KAYNAK: AA
Süt dişleri neden çok önemli

Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, “Süt dişlerinin çürük, travma, ektopik erüpsiyon gibi farklı sebepler nedeniyle kaybedilmesi sonucu meydana gelen erken süt diş kayıpları hem süt hem de daimî dişlerin ark uzunluğunun kaybedilmesi, istenmeyen büyük azı ilişkisi, çapraz kapanış, artmış overjet-overbite gibi istenmeyen diş hareketlerine sebep olabilir. Ancak, oklüzal rehberlikte; üst ve alt çenelerin büyüme oranları, parmak emme gibi kötü ağız alışkanlıkları, dişlerin boyut ve şekli, genetik özellikler gibi diğer faktörler ile çürük ve süt dişlerinin erken kaybı gibi çevresel faktörler de rol oynayabiliyor” diye konuştu.

Süt dişlerinin korunamayıp erken dönemde kaybedilmesi durumunda yapılması gerekenleri açıklayan Dr. Dilek Özge Yılmaz, şunları aktardı:

“Dişin oluşturduğu boşluğun komşu dişler tarafından kapatılmasını önleyerek ortaya çıkabilecek ortodontik anomalilerin önüne geçebilmek için yer tutucular kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan sabit (hasta tarafından çıkarılamayan) ya da hareketli apareylere “yer tutucu” adı verilmektedir. Yer tutucular, meydana gelen bu boşlukları korumak için en güvenilir seçenektir ve oluşabilecek yan etkileri korumak için de tavsiye edilen uygulamadır.”


AA

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