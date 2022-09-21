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  • Süt üreticisinden Tarım Bakanına öbür dünya tepkisi. Üretenin kul hakkının hesabını nasıl verecek?

Süt üreticisinden Tarım Bakanına öbür dünya tepkisi. Üretenin kul hakkının hesabını nasıl verecek?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin seçimlerin önemini 'öbür dünya' ile anlatmaya çalışması kamuoyunda büyük tepki çekerken, süt üreticisinden Kirişçi'ye manidar bir tepki geldi. Zararına üretim yaptıkları bilindiği halde süt fiyatları artırılmayarak zarar etmelerine göz yumulan süt üreticileri, Bakan Kirişçi'ye "Öbür dünyada üretenin kul hakkının hesabını nasıl vereceksin?" diye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:44
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Süt üreticisinden Tarım Bakanına öbür dünya tepkisi. Üretenin kul hakkının hesabını nasıl verecek?

Süt üreticisinden Tarım Bakanına öbür dünya tepkisi. Üretenin kul hakkının hesabını nasıl verecek?
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AKP Ağrı İl Başkanlığı’nda bir konuşma yaptı. Kirişçi "Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar" dedi. Kirişçi’nin bu açıklaması sosyal medyada tartışma konusu olurken, medyada geniş bir yer buldu.

AKP Ağrı İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Kirişçi, AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan başarıyla çıktığı ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerinin ‘kritik’ olduğunu söyleyen Bakan Kirişçi, “Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız?” dedi.

Kirişçi’nin bu sözleri, tartışma konusu oldu. Bakan Kirişçi’nin tepki çeken sözleri üzerine, Bakanlığın uyguladığı yanlış politikalar hatırlatılarak; ‘Üretenin kul hakkının hesabını nasıl vereceksin?’ diyerek tepki gösterildi.

Kirişçi’nin Bakan olarak atanması sektörde olumlu karşılanmasına rağmen geçen süre içinde yaşanan sorunlara bir çözüm üretememesi umutları tüketti. Kirişçi’nin ‘Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar’ sözleri Bakanlığın üreticinin aleyhine aldığı kararları akıllara getirirken en anlamlı tepki de süt üreticilerinden geldi. Uygulanan çiğ süt fiyatlarından dolayı zarar eden ve üretimden çekilmek zorunda kalan süt üreticileri, "Seçimler konusunda öbür dünya aklınıza geliyor ancak biz zarar ederken kul hakkı neden aklınıza gelmiyor? Öbür dünyada üretenin kul hakkının hesabını nasıl vereceksiniz?" tepkisinde bulundular.  
 

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cem alkaş
21.09.2022 13:28
birşeyler yazacaktım ama değmez.  
 
vatandaş
21.09.2022 13:19
KHKlılarla nasıl helaleşeceksiniz onu düşünün Görünen o ki hep haklı görüyorsunuz kendinizi ama öyle mi mahşerde göreceksiniz.  
 
DÜZGÜN
21.09.2022 13:17
bu dünya size verilmiş değil milletin derdinle ilğilen.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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