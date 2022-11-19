''Üretici batıyor'' diyen birlik başkanına Tarım Bakanlığı'ndan soruşturma

Tarım ve Orman Bakanlığının, Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne Başkontrolör gönderildiği ortaya çıktı. Tarımdan Haber'de yer alan habere göre Bakanlığın Başkontrolörü, geçtiğimiz günlerde Bakan Kirişçi’nin katılımı ile Gaziantep’te yapılan sektör toplantısının ardından göndermesi dikkat çekti. Birlik Başkanı Türkman, sektör toplantısında Bakanlığın küçükbaş hayvancılıkta uyguladığı politikaları eleştirmişti.

2022 yılında alınan canlı küçükbaş hayvan ihracatının durdurulması, sonra canlı hayvan ihracatının piyasası olmamasına rağmen karkas et olarak açılması, Suriye’den 100 bin hayvan alınmasına yönelik girişimler, ESK satış noktalarında yapılan ette yüzde 25 indirim gibi arka arkaya yapılan hatalar küçükbaş hayvancılık sektörünü büyük bir krizin eşiğine sürükledi. Yem fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetleri artarken, üreticinin hayvanını değerinde satamaması krizi iyice derinleştirdi.

ÜRETİCİNİN YAPTIĞI HAKLI EYLEMİN FATURASI BİRLİK BAŞKANINA KESİLDİ!

Zarar eden küçükbaş hayvan üreticileri 06 Ağustos 2022 tarihinde Gaziantep – Şanlıurfa arasındaki karayolunu kapatarak seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Eylemin faturası Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman’a kesilirken Tarım ve Orman Bakanlığı da Türkman’ın görevden alınması için düğmeye basmıştı. Türkman’ın görevden alınmasını hızlandırmak için Türkman aleyhinde ‘Osman Türkman 3-4 defa Bakanlıktan ihracat izni istedi verilmedi, bunun için tepki gösteriyor’ şeklinde iddialar ortaya atılırken, Türkman, kendisi ile ilgili ortaya atılan bu asılsız iddialarla ilgili sosyal medya hesabından cevap vererek, ‘Gücünüz yetiyorsa gelin alın’ diyerek meydan okumuştu.

Birlik Başkanı Türkman’ın yapmış olduğu bu paylaşım Türkiye’de gündem olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edirne’de yaptığı toplantıda Gaziantep’de yaşanan olayları anlatarak; ‘Üreticiler hayvanlarına yem alamıyorlar, zarar ediyorlar, seslerini duyurmak için eylem yapmışlar, Vali çağırıyor fırça atıyor, yetkililer kızıyor, fırça atacağınıza, kızacağınıza üreticinin sorunlarını çözün’ diyerek tepki göstermişti.

HERKESİN SUSTUĞU BİR DÖNEMDE SORUNLARI BAKAN KİRİŞÇİ'YE AKTARMASI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Herkesin sustuğu bir dönemde üreticinin sorunlarını aylardır dile getirmeye çalışan Birlik Başkanı Osman Türkman’ın 25 Ekim’de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin katılımıyla Gaziantep’te yapılan Sektör Toplantısında Bakan Kirişçi’ye ‘Bakanlığın almış olduğu yanlış kararlar yüzünden üreticinin durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini’ söylemesi okların bir kez daha Osman Türkman’a çevrilmesine neden oldu.

GAZİANTEP'DEKİ TOPLANTININ ARDINDAN BİRLİĞE BAŞKONTROLÖR GÖNDERİLDİ

Gaziantep’teki sektör toplantısının ardından Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine Bakanlık tarafından Başkontrolör gönderilmesi dikkat çekerken, Tarımdan Haber olarak 8 Ağustos’ta yaptığımız, ‘Üreticinin yapmış olduğu eylemin faturası birlik başkanına mı kesilecek?’ haberini akıllara getirdi.

4 YILLIK EVRAKLAR İSTENDİ

Birlik Başkanı Osman Türkman, ‘Bakanlıktan Başkontrolör gönderildiğini doğrulayarak, “Birliğimizden göreve geldiğimiz günden bu güne kadar olan 4 yıllık bazı evrak ve defterler istendi, bizde bunları hazırlıyoruz. Daha öncede müfettişler gelmişti” dedi.

Konu ile ilgili olarak şu anda bir açıklama yapmak istemediğini dile getiren Türkman, önümüzdeki günlerde son 3 ayda yaşanan ve yaşatılan konularla ilgili detaylı bir açıklama yapabileceğini bildirdi.

ÜRETİCİ BATARKEN SUSANLAR VEBAL TAŞIR

Türkman, “Üretici batarken susanlar vebal taşır, ben bu vebale ortak olmak istemiyorum, hep haksızlığa karşı durdum, durmaya çalıştım, bunun için bedel ödedim, yine öderim” diye konuştu.

"ADALETİ SAĞLASINLAR DİYE KENDİ OMUZLARIMIZLA TAŞIYIP MAKAM SAHİBİ YAPTIKLARIMIZ"

Türkman'ın 11 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çekerken, paylaşımda şu ifadeler dikkat çekti:

“Derin devletin, 28 Şubatların hüküm sürdüğü dönemlerde, muhafazakar kesimde en çok kullandığımız ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ cümlesiydi ve bedelini ödedik. Şimdi ise Adaleti sağlasınlar diye kendi omuzlarımızda taşıyıp makam, mevki sahibi yaptıklarımıza ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dediğimizde ‘Her doğru her yerde söylenmez’ cümlesini sıkça duyup, hain, provakatör ilan ediliyoruz. Makam, mevki, para, güç sizin adalet anlayışınızı değiştirmiş olabilir ama bizim için değişen bir şey yok. Abdurrahim Karakoç’un dediği gibi ‘Beni dinle ey kadı! Bozuldu işin tadı. Zulümse eğer adı, Kenan yapsa da aynı, Yunan yapsa da aynı”