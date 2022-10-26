Bakan Kirişçi’den mazot ve gübre desteği için tarih

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, mazot ve gübre desteği ödemelerinin hafta sonuna doğru yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak hiçbir şeyin rafta eksikliği hissedilmedi. Bu ülkede üretenlere minnet borcumuzu ifade etmemizi gerektiriyor. Genel hasılaya baktığımızda bizim ürettiklerimizin içeride ne kadar ihtiyacımızı karşıladığı, bir ithalat varsa dış ticaret fazlası veren bir sektör tarım sektörü, nüfus artmış, ülkeye gelen turist sayısında artış olmuş, ihracatımız artmış bu noktalardan hareketle biz arzuladığımız üretimi 2022 yılı için tamamlayacağımızı düşünüyoruz.

Stratejik ürün çok önemli ayçiçek yağında üretimle ilgili yüksek rekolte beklediğimizi belirtmek isterim. Hububatta iyi durumdayız.

Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planı altında bir planımız var. 2022’den sonra 2023-2028'e kadar devam edecek 5 yıllık planımız söz konusu olacak. Bu planlarda biz kuraklık adına atılması gereken adımlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye su fakiri bir ülke değil ama su zengini bir ülke de değil burada suyu dikkate alan ve sudan hareketle de bir planlamanın yapıldığı Türkiye’de bitkisel üretimi önceliyor olmamız lazım"

ÇİFTÇİLERİ MEMNUN ETTİ Mİ

Bakan Kirişçi 26 ilde toplantı yaptığını söyledi ve ekledi "çiftçi memnun " dedi. Ancak bir çok çiftçi tarlalarını ekmeyi bıraktığı rakamlarlarla belli. Çiftçinin tarlarını ekmeyi bırakmasının nedeni belli. Yüksek mazot ve gübre fiyatları. Herkes desteklemenin yeterli olmadığı görüşünde

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

Kirişçi konuşmasında ödemeler konusuna da değindi ve şunları söyledi

Zaten hak etmiş oldukları mazot ve gübre desteğini öne çekerek tek bir rakam olarak ne kadar hak etmişse atıyorum 10 bin lira hak etmişse mazot ve gübre desteğini en kısa zamanda bu hafta sonuna doğru yada önümüzdeki hafta başı ödeme yapılıyor olacak.100 bin liradan 200 bin liraya çıkarılan limit de eş zamanlı olarak karta yükleniyor olacak"