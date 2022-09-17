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Süte zam kattılar. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Durmak yok zamlara devam

Ulusal Süt Konseyi çiğ süte zam yapılacağını duyurdu. Güncel fiyatı 5,70 olan sütün 1 Ekim'den itibaren 7,50 olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 13:54
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Çiğ süte zam geliyor

Süte zam kattılar. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Durmak yok zamlara devam
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Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Son zam haberi de sütten geldi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatını, 1 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdiğini açıkladı.

1 LİRA 80 KURUŞ ZAM

USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 7,50 lira olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Bilindiği üzere 18.03.2022 tarihinde 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL/Litre olarak belirlenmişti.

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Halil
17.09.2022 14:14
Süt zaten 7.5 idi zam yapılmadı. Önceki fiyattan devam kararı aldı. Üretici açısından hayal kırıklığı oluşturdu. Haberiniz yanlış.  
 
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