Suudi Arabistan laik düzene geçiyor. Türkiye’de şeriat çığırtkanlığı yapanlar ağlayacak

Türkiye son günlerde ‘şeriat’ tartışmaları yeniden alevlenirken, özellikle konuyu şiddetlendirmek isteyenler sokaklarda broşür dağıtımından pankart asmaya kadar birçok eylemde bulunuyor.

Ülkemizde şeriat isteyenlerin konuyu yüksek sesle dillendirmesine karşın Suudi Arabistan ise laik düzene geçiyor.

Veliaht Prensi Selman’ın isminin verildiği stadyum, 200 metre yükseklikteki Tuwaiq Dağları’nın üstüne inşa edilecek. Stadyumun çevresinin toplam uzunluğu 1,5 kilometreye kadar ulaşan dev ekranlarla kaplanacağı bildirildi.

BİRÇOK ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İnşa edilecek stadyumun zemininin sökülüp birleştirilebilir şekilde yapılacağı ve futbol karşılaşmalarına ek olarak ragbi, boks, karma dövüş sanatları ve e-spor etkinliklerine de ev sahipliği yapabileceği belirtildi.

Tanıtımı yapılan stadyumun yılın tüm aylarında kullanılabilmesi için çevre dostu bir klima sisteminin de bulunacağı belirtilirken, yüksek miktarda enerji tüketimi yapılmaması için stadyumun altında yapay bir göl oluşturulacağı belirtildi. Bu gölde biriken yağmur sularının bir buz duvarının içine pompalanmasıyla elde edilen soğuk havanın stadyumu soğutmak için kullanılacağı ifade edildi.

LAİK DÜZENE GEÇİYORLAR

Suudi Arabistan’da yaşayan kadınlar için birçok yenilik getiren ve ‘Cadılar Bayramı’ gibi festivallerin de düzenlenmesine engel olmayan Prens Selman, stadyumun tanıtımında kıyafet dayatmasına maruz kalmayan laik bir devlet düzeninde yaşayan kadınlara dikkat çekti.