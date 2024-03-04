Suudi Arabistan'ı hızla laikleştirecek Ramazan yasakları açıklandı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Suudi Arabistan'ı hızla laikleştirecek Ramazan yasakları açıklandı
Suudi Arabistan dünyadaki bilinen imajını değiştirmeye hızla devam ediyor. Daha önce kadınlara kamusal alanda tanıdığı haklar ile herkesi şaşırtan Suudi’ler bu defa Ramazan ayında getireceği kurallar bütünü ile ülkeyi hızla laikleştirme adımlarını devreye soktu.

Suudi Arabistan Meclisi 2023 yılının son aylarında aldığı bir karar ile camilerdeki yüksek sesli Kuran okunmasını yasaklamıştı. Hasta, yaşlı ve çocukların yüksek sesten olumsuz olarak etkilenmemesi için ezan ve kamet okunurken çıkan ses eskiye oran ile en fazla 3’te 1 oranında açılabilecekti.

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Suudiler yaklaşan Ramazan ayı ile yeni genelgeler yayınladı. Genelgeye göre, Ramazan boyunca Kabe ve Mescid-i Haram dışındaki tüm camilerden dışarıya yüksek sesli Kuran yayını yapılamayacak. Aynı şekilde camilerden canlı yayın yapılması da yasaklandı.

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CAMİLERDE YARDIM TOPLAMAK YASAKLANDI

Yayınlanan yeni genelgeye göre Camilerin içinde ve çevresinde çadır kurmak suretiyle çevresinde iftar verilemeyecek. Genelgeye göre camilerde iftar için yardım toplamakta yasaklandı. Teravih namazları da gereksiz bir şekilde uzatılmayacak. Ayrıca Ramazan boyunca camilerde itikafa girmek isteyen vatandaşlar ise 10 günden fazla kaldıkları takdirde kimlik beyan etmek zorunda olacak.

Suudi yönetiminin yayınladığı genelgede yeni kurallar bazı radikal çevrelerden İslam'ın kamuya açık alanlarda görünmez hale getirilmeye çalışıldığı yönünde eleştiriler alıyor.

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