Suudi Arabistan'da dünyaca ünlü müzik festivali Riyadh Season 2023 başladı

Riyadh Season 2023 dünyaca ünlü müzik festivali Suudi Arabistan'da başladı. Gazze İsrail'in işgali ve saldırısı altındayken bu festivalin düzenleniyor olması büyük tepki topladı.