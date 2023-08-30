Suudi Arabistan'dan Mertens'e çılgın teklif. Galatasaray'ın kasası dolacak

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde’yi deplasmanda 3-2 kendi evinde 2-1 yenerek gruplara kalmaya hak kazanan Galatasaray’da sürpriz bir gelişme yaşandı.

10 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERDİLER

Fanatik’in haberine göre Suudi Arabistan’dan adı açıklanmayan bir kulüp Mertens’e talip oldu. Futbol kariyerinin son senesinde olduğunu söyleyen Mertens için Arabistan kulübü 10 milyon Euro maaş teklif ettiği iddia edildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Transfer döneminin başında Mertens teklif almış ancak o dönem eşi İstanbul'dan ayrılmak istemediği için transfer gerçekleşmemişti. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın da ciddi miktarda bonservis bedeli alması bekleniyor.

PERFORMANSI

Belçikalı yıldız geçen sezon 33 kez giydiği Sarı-Kırmızılı formayla 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.