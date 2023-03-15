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Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar sular altında kaldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:44
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Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ı dolu fırtınası vurdu
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(İHA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da şiddetli dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yolların sular altında kaldığı Riyad'da araçlar ilerlemek de güçlük çekti. Taif Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkılmaması da tavsiye edildi.

Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.

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