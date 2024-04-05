Suwen 191 mağazaya ulaştı

Türkiye’nin hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, Niğde Cadde, Mersin Tarsu AVM ve Van Mall AVM’de yeni mağazalarını açtı. Niğde’deki ilk mağazasını açan Suwen’in yeni mağazalarla birlikte mağaza sayısı Mersin’de 4’e Van’da ise 2’ye çıktı. Yeni mağazalarla birlikte yurt içi mağaza sayısı 168’e ulaşan Suwen, yurtiçi-yurtdışı mağazalarla birlikte toplam 191 mağazaya ulaştı.

ORTA DOĞU VE KÖRFEZ BÖLGESİ'NDE BÜYÜMEYE ODAKLANDI

Suwen, kurulduğu 2003 yılından bu yana iç giyim, 2012 yılından itibaren ev giyim, 2014 yılından itibaren plaj giyim ürünleri ve 2016 yılından bu yana da çorap ve aksesuarların tasarımını gerçekleştirip kadınlarla buluşturarak geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Marka Türkiye’deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra ana ihracat pazarı Orta Doğu ve Körfez Bölgesi ile orta ve uzun vadede Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarında da büyümeye odaklanıyor.