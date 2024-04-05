Fed üyesinden enflasyon yorumu

Kaynak: Bloomberght
Fed üyesinden enflasyon yorumu
Fed üyeleri enflasyon faiz döngüsü arasında sıkışık kalmaya devam ediyor. Yetkileri, enflasyonda kalıcı düşüş görene kadar genişleyici politikanın erken olduğunu söylüyor.

Fed üyeleri faiz indirimleri için daha fazla kanıta ihtiyaç duymaları gerektiğini belirtiyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee Illinois’teki etkinlikte konuşma yaptı.

Austan Goolsbee Illinois, yıl başından bu tarafa yüksek seyreden enflasyon rakamlarının ekonomide genel tabloyu değiştirmediğini ifade etti.

Yetkili, en büyük tehlikenin konut sektöründe devam eden fiyat artışları olduğunu vurguladı.

Goolsbee “Fiyatlar pandemi öncesinden daha hızlı biçimde yükseliyor. Eğer düşüş görmezsek enflasyonun da yüzde 2’lik hedefe döndüğünü görmek zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunmayan Goolsbee, geçen haftaki açıklamasında 2024’te 3 faiz indirimi beklediğini dile getirmişti.

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