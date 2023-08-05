"Suyum akmıyor" diye belediyeyi basmıştı. O vatandaşın vanasının kapalı olduğu ortaya çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını basarak 34 gündür evinde su olmadığını söyleyen vatandaşın videosu, sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), vatandaşın, evine giden su borularının vanasının kapalı olması nedeniyle suya erişemediğini bildirdi.

Videoda ASAT binasında elindeki boş su bidonunu yere atıp tekmelediği görülen vatandaş, "34 gündür benim suyum yok. O adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum" sözleriyle yaşadığı duruma isyan etmişti.

"UZUN SÜREN SU KESİNTİSİ OLMAMIŞTIR"

Vatandaşın sularının neden kesik olduğuna dair bugün açıklama yapan ASAT, 34 gündür suyu akmayan vatandaşın evine giden su borusu vanasının kapalı olduğunu duyurdu. ASAT'ın yaptığı açıklama şöyle:

"4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, ’suyum akmıyor’ diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür. Kayıtlarımızda bölgede kısa süreli elektrik kesintisi, şebekede meydana gelen arızalar ve aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri meydana gelmiş olsa bile şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır. Kurumumuzun verdiği hizmeti karalamaya yönelik yapılan bu olayla ilgili gereken yasal işlemler başlatılacaktır."